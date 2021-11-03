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Байден назвал переломным моментом одобрение вакцинации в США детей от COVID-19

ТАСС
1 час назад

Президент США Джо Байден во вторник назвал переломным моментом в борьбе с новым коронавирусом одобрение федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) применения препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, для вакцинации детей от COVID-19 в возрасте от 5 до 11 лет. Соответствующее письменное заявление американского лидера распространил Белый дом.

Переломный момент: Байден о вакцине для детей от COVID-19
Фото: ReutersReuters

"Сегодня мы достигли переломного момента в нашей борьбе с COVID-19: одобрение безопасной, эффективной вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет. <...> Это важный шаг вперед для нашей страны в нашей борьбе за победу над вирусом", - подчеркнул президент.

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Он напомнил, что вашингтонская администрация за последние недели "обеспечила достаточный запас вакцин для каждого ребенка в Америке", а в минувшие выходные уже начала процесс распределения нескольких миллионов доз вакцины от COVID-19. "Эти дозы, специально разработанные для детей младшего возраста, начали поступать в тысячи пунктов по всей стране", - отметил глава Белого дома.

Байден рассказал, что "родители смогут привести своих детей в тысячи аптек, кабинетов педиатров, школ и других мест для вакцинации", которая будет "доступной, простой и удобной". "Вакцина для детей в возрасте от 5 до 11 лет позволит нам закрепить тот исключительный прогресс, которого мы добились за последние девять месяцев. Уже более 78% американцев в возрасте 12 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины, включая миллионы подростков, и вакцины доказали свою невероятную безопасность и эффективность", - заключил глава государства.

Ранее препарат Pfizer и BioNTech получил аналогичную сертификацию для вакцинирования детей в возрасте от 12 до 15 лет и был одобрен к применению для лиц в возрасте от 16 лет.

На данный момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 46,1 млн случаев заражения коронавирусом, 748 173 человека умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

В мире,Джозеф Байден,Pfizer,
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