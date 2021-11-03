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Блинкен пообещал Зеленскому помощь в решении вопросов, касающихся "Северного потока - 2"

Газета.Ru
46 минут назад

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен встретился на полях климатического саммита, завершившегося сегодня в Глазго, с Владимиром Зеленским и пообещал президенту Украины поддержку США в том числе в решении проблем, связанных с газопроводом "Северный поток - 2".

Блинкен пообещал Зеленскому помощь по вопросу "Северного потока - 2"
Фото: Clemens Bilan/Global Look PressClemens Bilan/Global Look Press

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письменное заявление официального представителя госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США Он поприветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток — 2", - написал Блинкен.

Ранее стало известно, что компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные транзитные мощности украинской газотранспортной системы Украины на период с I по III кварталы 2022 года. По итогам торгов дополнительные транзитные мощности Украины оказались невостребованными.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Газпром,
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