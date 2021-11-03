Блинкен пообещал Зеленскому помощь по вопросу "Северного потока - 2"

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США Он поприветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток — 2", - написал Блинкен.