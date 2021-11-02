Байден обвинил Россию в росте цен на нефть

Президент США Джо Байден обвинил Россию и государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в резком повышении цен на нефть. Такое заявление он сделал ходе пресс-конференции в Глазго. Его слова приводит «Интерфакс».
По его мнению, скачок цен на углеводороды стал последствием отказа стран ОПЕК и, в частности, России от дополнительной добычи нефти.
«Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти», — заявил американский лидер.
При этом, Байден заявил, что ждет развития событий.
«Посмотрим, что будет происходить с этим, причем мы увидим это скорее рано, чем поздно», — отметил глава Белого дома.
Ранее стало известно, что Байден призвал энергопотребителей добиваться расширения поставок нефти от ОПЕК+. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что администрация США оказывает влияние на страны-участницы ОПЕК с целью снижении цен на топливо на энергетических рынках.
Аналитики Bank of America ранее предсказали, что к лету 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель.