Байден обвинил Россию в росте цен на нефть

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По его мнению, скачок цен на углеводороды стал последствием отказа стран ОПЕК и, в частности, России от дополнительной добычи нефти.

«Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти», — заявил американский лидер.

При этом, Байден заявил, что ждет развития событий.

«Посмотрим, что будет происходить с этим, причем мы увидим это скорее рано, чем поздно», — отметил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Байден призвал энергопотребителей добиваться расширения поставок нефти от ОПЕК+. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что администрация США оказывает влияние на страны-участницы ОПЕК с целью снижении цен на топливо на энергетических рынках.