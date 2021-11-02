Джонсон объяснил отсутствие Путина в Глазго

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал с уважением отнестись к решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на климатический саммит в Глазго в связи с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.
«Я говорил с ним (Си Цзиньпином – ред), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», - заявил Джонсон на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита лидеров.
Саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) прошел 1-2 ноября в Глазго. На нем присутствовали около 120 лидеров.
Владимир Путин выступил на саммите с видеообращением.