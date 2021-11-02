Джонсон объяснил отсутствие Путина в Глазго

«Я говорил с ним (Си Цзиньпином – ред), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», - заявил Джонсон на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита лидеров.