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Джонсон объяснил отсутствие Путина на саммите в Глазго

Елена Прошина
24 минуты назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал с уважением отнестись к решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на климатический саммит в Глазго в связи с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.

Джонсон объяснил отсутствие Путина в Глазго
Фото: ReutersReuters

«Я говорил с ним (Си Цзиньпином – ред), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», - заявил Джонсон на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита лидеров.

Саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) прошел 1-2 ноября в Глазго. На нем присутствовали около 120 лидеров.

Путин не выступит на конференции по климату в Глазго

Владимир Путин выступил на саммите с видеообращением.

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