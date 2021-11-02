В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Джонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите в Глазго

Газета.Ru
12 минут назад

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал причину, по которой президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин не приняли участие в саммите, посвященном глобальным изменениям климата, который прошел в шотландском Глазго. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон объяснил отсутствие Путина на саммите в Глазго
Фото: ReutersReuters

«Я говорил с ним (Си Цзиньпином – прим. ред.), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — сказал Джонсон на пресс-конференции по итогам встречи.

Саммит был организован в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Встреча стартовала 31 октября и завершился 2 ноября, в ней приняли участие 120 мировых лидеров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский не пришел на свое выступление на свое выступление в Глазго.

Путин не выступит на конференции по климату в Глазго

До этого на полях саммита Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию в Донбассе.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители