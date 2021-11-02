Украина запросила у Словакии аварийную энергопомощь в объеме 100 МВт, передает РИА «Новости».
Ранее о предоставлении аварийной помощи Украине в объеме 500 МВт сообщило министерство энергетики Белоруссии.
«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», - говорится в сообщении ведомства.
В национальной энергетической компании Украины «Укрэнерго» ранее сообщили, что из-за понижения температуры воздуха в последнюю неделю октября выросло потребление электроэнергии, что привело к увеличению производства на ТЭС.