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Украина запросила у Словакии аварийную энергопомощь

Вероника Полынина
21 минуту назад

Украина запросила у Словакии аварийную энергопомощь в объеме 100 МВт, передает РИА «Новости».

Украина запросила у Словакии аварийную энергопомощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о предоставлении аварийной помощи Украине в объеме 500 МВт сообщило министерство энергетики Белоруссии.

«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», - говорится в сообщении ведомства.

В национальной энергетической компании Украины «Укрэнерго» ранее сообщили, что из-за понижения температуры воздуха в последнюю неделю октября выросло потребление электроэнергии, что привело к увеличению производства на ТЭС.

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