В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Украина упростила получение ее гражданства для некоторых россиян

Ura.Ru
51 минуту назад

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, упрощающий порядок получения гражданства страны для россиян, которые подвергаются преследованиям по политическим убеждениям. За новый закон проголосовало 254 депутата.

Ряду россиян упростят получение украинского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в Донбассе», — передает ТАСС текст законопроекта.

Ранее в Верховной Раде предложили ограничить в правах украинцев с российскими паспортами. Депутат Олег Дунда предложил лишить их избирательного права «на время оккупации».

В мире,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители