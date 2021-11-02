Ряду россиян упростят получение украинского гражданства

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, упрощающий порядок получения гражданства страны для россиян, которые подвергаются преследованиям по политическим убеждениям. За новый закон проголосовало 254 депутата.
«Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в Донбассе», — передает ТАСС текст законопроекта.
Ранее в Верховной Раде предложили ограничить в правах украинцев с российскими паспортами. Депутат Олег Дунда предложил лишить их избирательного права «на время оккупации».