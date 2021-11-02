Ряду россиян упростят получение украинского гражданства

«Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в Донбассе», — передает ТАСС текст законопроекта.