Главное за день: заявление Кремля о нерабочих днях и антироссийские санкции Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал в вопросе о продлении нерабочих дней в стране после 7 ноября ориентироваться на официальную информацию, а не на слухи.
В ФСБ считают, что переданная Сафроновым информация могла быть использованы для анализа действий российских военных в Сирии. Обвинение утверждает, что за эти данные советник главы Роскосмоса получил $248.
Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении 140 физических и 50 юридических лиц. Санкции касаются граждан, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Похитители заманили 42-летнего мужчину на территорию одного из СНТ якобы для беседы из-за долга. Мигранты потребовали у родственников заложника 30 тысяч долларов за его освобождение.
«Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени.
Глава государства заметил, что российские военные научились эффективно отражать атаки, при которых применяются беспилотники.
На Украине запретили вылет самолету компании WizzAir рейса Будапешт — Москва, который внепланово приземлился в Киеве из-за сильных туманов в российской столице. Одна из пассажирок лайнера сообщила, на борту находится много россиян.
В ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту «Внуково» задержали 64 рейса, пять отменили. В «Домодедово» 60 рейсов задержано, 14 отменены. В «Шереметьево» — 51 рейс отложен, еще 15 отменены.
Пандемия коронавируса будет завершена только тогда, когда мир достигнет достаточного уровня коллективного иммунитета. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.