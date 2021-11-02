Главное за день: заявление Кремля о нерабочих днях и антироссийские санкции Зеленского

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В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал в вопросе о продлении нерабочих дней в стране после 7 ноября ориентироваться на официальную информацию, а не на слухи.

Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод

В ФСБ считают, что переданная Сафроновым информация могла быть использованы для анализа действий российских военных в Сирии. Обвинение утверждает, что за эти данные советник главы Роскосмоса получил $248.

Зеленский ввел новые санкции против России

Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении 140 физических и 50 юридических лиц. Санкции касаются граждан, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Мигранты похитили россиянина ради 30 тысяч долларов

Похитители заманили 42-летнего мужчину на территорию одного из СНТ якобы для беседы из-за долга. Мигранты потребовали у родственников заложника 30 тысяч долларов за его освобождение.

«Газпром» оставил Украину и Польшу без дополнительного газа

«Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени.

Путин заметил ситуацию с беспилотниками у границ России

Глава государства заметил, что российские военные научились эффективно отражать атаки, при которых применяются беспилотники.

Украина запретила самолету с россиянами вылететь из Киева в Москву

На Украине запретили вылет самолету компании WizzAir рейса Будапешт — Москва, который внепланово приземлился в Киеве из-за сильных туманов в российской столице. Одна из пассажирок лайнера сообщила, на борту находится много россиян.

Россиянам повысят пенсии

В ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

В аэропортах Москвы отменили или задержали более 200 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту «Внуково» задержали 64 рейса, пять отменили. В «Домодедово» 60 рейсов задержано, 14 отменены. В «Шереметьево» — 51 рейс отложен, еще 15 отменены.

В ВОЗ назвали главное условие окончания пандемии COVID