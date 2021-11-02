В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Главное за день: заявление Кремля о нерабочих днях и антироссийские санкции Зеленского

Елена Прошина
26 минут назад

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал в вопросе о продлении нерабочих дней в стране после 7 ноября ориентироваться на официальную информацию, а не на слухи.

Читать новость полностью

Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод

В ФСБ считают, что переданная Сафроновым информация могла быть использованы для анализа действий российских военных в Сирии. Обвинение утверждает, что за эти данные советник главы Роскосмоса получил $248.

Читать новость полностью

Зеленский ввел новые санкции против России

Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении 140 физических и 50 юридических лиц. Санкции касаются граждан, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Читать новость полностью

Мигранты похитили россиянина ради 30 тысяч долларов

Похитители заманили 42-летнего мужчину на территорию одного из СНТ якобы для беседы из-за долга. Мигранты потребовали у родственников заложника 30 тысяч долларов за его освобождение.

Читать новость полностью

«Газпром» оставил Украину и Польшу без дополнительного газа

«Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени.

Читать новость полностью

Путин заметил ситуацию с беспилотниками у границ России

Глава государства заметил, что российские военные научились эффективно отражать атаки, при которых применяются беспилотники.

Читать новость полностью

Украина запретила самолету с россиянами вылететь из Киева в Москву

На Украине запретили вылет самолету компании WizzAir рейса Будапешт — Москва, который внепланово приземлился в Киеве из-за сильных туманов в российской столице. Одна из пассажирок лайнера сообщила, на борту находится много россиян.

Читать новость полностью

Россиянам повысят пенсии

В ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

Читать новость полностью

В аэропортах Москвы отменили или задержали более 200 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту «Внуково» задержали 64 рейса, пять отменили. В «Домодедово» 60 рейсов задержано, 14 отменены. В «Шереметьево» — 51 рейс отложен, еще 15 отменены.

Читать новость полностью

В ВОЗ назвали главное условие окончания пандемии COVID

Пандемия коронавируса будет завершена только тогда, когда мир достигнет достаточного уровня коллективного иммунитета. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Читать новость полностью

В мире,Мелита Вуйнович,Елена Перминова,Дмитрий Песков,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,ВОЗ,Роскосмос,Газпром,ФСБ,Совет Федерации,Госдума,Reuters,ИТАР-ТАСС,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители