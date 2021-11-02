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Меркель анонсировала ограничения для непривитых от коронавируса

ТАССиещё 1
20 минут назад

Жители Германии, которые до сих пор не сделали прививку от коронавируса, столкнутся с ограничениями. Об этом, по данным телеканала N-TV, заявила во вторник и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе заседания президиума Христианско-демократического союза.

Меркель анонсировала ограничения для непривитых
Фото: © EPA-EFE/Christian Marquardt/POOL© EPA-EFE/Christian Marquardt/POOL

По ее словам, она очень обеспокоена складывающейся ситуацией с ковидом ФРГ. Именно поэтому последуют "серьезные ограничения для привитых", объявила она на закрытом мероприятии. Существенных подробностей телеканал не приводит.

В Германии полностью привиты 66% населения, это около 55,5 млн человек.

В Германии непривитым работникам не оплатят больничный при COVID-19

За последние сутки в ФРГ зафиксировано почти 11 тыс. случаев коронавируса, 81 человек умер от последствий. Почти каждый день статистика по инфицированным растет в недельном отношении на несколько десятков процентов.

В мире,Ангела Меркель,
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