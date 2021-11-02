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На Украине возбудили дело за оскорбление русскоязычного спортсмена

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад

На Украине возбудили дело за оскорбление русскоязычного спортсмена
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На Украине в отношении детской писательницы Ларисы Ницой и бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион было возбуждено уголовное дело по статье о разжигании национальной вражды. Об этом пишет агентство «Украинские новости» со ссылкой на Национальную полицию республики.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») Уголовного кодекса Украины.

Оно касается фактов оскорблений украинских спортсменов из-за использования ими русского языка и их контактов с гражданами России.

В августе Ирина Фарион в эфире телеканала NTA назвала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, обнявшуюся с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио, «биологическим мусором» и призвала Олимпийский комитет забрать у нее завоеванную бронзовую медаль.

В июне Лариса Ницой раскритиковала забившего победный гол в ворота сборной Швеции игрока сборной Украины Артема Довбика за то, что на пресс-конференции он выступил на русском языке. Она назвала его «московитом».

В мире,Ярослава Магучих,Мария Ласицкене,Ирина Фарион,Лариса Ницой,Верховная Рада,
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