В Афганистане начали уничтожать остатки наследия ЮНЕСКО

В Афганистане вооруженные люди обстреляли остатки Бамианских статуй Будды, уничтоженных во время первого правления талибов («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация). Внимание на видеозапись обстрела обратило РБК.

Фото: EPA EPA

Бамианские статуи - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возраст статуй датируется шестым веком нашей эры, они относятся к индийскому искусству Гандхара. В 2001 году, когда Афганистан находился под властью талибов, две статуи были разрушены - талибы сочли их «языческими идолами».

Сначала статуи обстреливали из зенитных орудий и артиллерии, но разрушить их не удалось, поэтому талибы установили возле них противотанковые мины. Затем взрывчатку заложили в сами статуи и даже запустили ракету в голову одного из Будд.

В ЮНЕСКО отказались от идеи восстановления статуй - проекты были слишком дорогими, кроме того, более чем наполовину статуи состояли бы из нового камня.

Новое руководство «Талибана» пообещало сохранить остатки статуй, однако не признало события 2001 года ошибочными, отмечает РБК.

В 2021 году на фоне вывода американских войск напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули страну к середине июля.