Китайцев призвали запастись едой на зиму

В Китае призвали граждан запастись продуктами и предметами первой необходимости, сообщает Financial Times. Соответствующее заявление опубликовало Министерство торговли страны.

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Ведомство призвало местные власти стабилизировать цены и обеспечить поставки овощей и предметов первой необходимости на период приближающейся зимы и будущей весны, а также оперативно публиковать информацию о том, где и как люди могут их получить. В Китае высказывали опасения, что на производство и транспортировку овощей могут негативно повлиять экстремальные погодные условия. Кроме того, цены на продукты питания в стране нестабильны и традиционно растут с приближением зимы.

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За последние недели в Китае оптовые цены на овощи выросли, в некоторых случаях они превышали стоимость мяса. Причиной стали проливные дожди, которые залили основные производственные регионы на севере и затопили провинцию Шаньдун, она является ведущим регионом по поставке растительных продуктов. В Пекине также разработали план действий, в котором говорится, что посетители ресторанов не должны заказывать еды больше, чем им нужно. При этом заявление министерства вышло на фоне недавней вспышки коронавируса в стране и резкого ужесточения контроля и ввода новых ковидных ограничений для населения.

В свою очередь местное издание The Economic Daily призвало читателей проявлять бдительность в отношении вируса в условиях приближающейся зимы. Оно также сообщало, что многие домохозяйства оказались на карантине без достаточных запасов риса и овощей.

На данный момент в Китае действует жесткая политика «нулевой заболеваемости COVID -19». В середине октября в стране сообщили о новых случаях заражения. После этого были закрыты кинотеатры и другие развлекательные заведения, а в больших жилых районах ввели карантин. Строгие правила помогли снизить число погибших от вируса, которое является небольшим по сравнению с международными показателями. Однако ограничения начали сказываться на национальной экономике.

«Такая политика будет продолжаться относительно долгое время и зависеть от того, как остальной мир будет справляться с пандемией», — сказал один из ведущих китайских экспертов по коронавирусу, правительственный советник Чжун Наньшань.