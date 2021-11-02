В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.06
Войти в почту

Политик из Одессы призвал Зеленского запретить россиянам въезд в страну

News.ru
1 час назад

Президента Украины Владимира Зеленского призвали запретить россиянам въезд в страну. Соответствующую петицию создал и разместил на своей странице в Facebook бывший руководитель одесского отделения запрещённой в России организации «Правый сектор» Сергей Стерненко.

Зеленского призвали запретить россиянам въезд в страну
Фото: ReutersReuters

Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооружённой агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение вызовного режима, — написал он.

Стерненко отметил, что восьмой год идёт война. Он также задался вопросом о том, как Зеленский будет «оправдывать открытые границы с оккупантами».

В мире,Владимир Зеленский,Правый сектор,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители