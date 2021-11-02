Президента Украины Владимира Зеленского призвали запретить россиянам въезд в страну. Соответствующую петицию создал и разместил на своей странице в Facebook бывший руководитель одесского отделения запрещённой в России организации «Правый сектор» Сергей Стерненко.

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Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооружённой агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение вызовного режима, — написал он.