«Нам хана»: американцев напугали слова Путина про прицел

Читатели американского издания Fox News оценили слова президента Владимира Путина, предложившего «посмотреть в прицел» на флагманский корабль ВМС США, направившийся в Черное море.

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Ранее шестой флот США сообщил в Twitter, что флагманский корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками НАТО. В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного оборонной тематике, предложил посмотреть на корабль американских Военно-морских сил, который зашел в акваторию Черного моря, либо через бинокль, либо через прицел.

Американские интернет-пользователи констатировали, что всего за девять месяцев своего правления президент США Джо Байден «подвел союзников и развязал очередную холодную войну».

«Байден больше обеспокоен изменением климата/глобальным потеплением и возобновлением иранской сделки, чем тем, что Россия или Китай захватят власть в демократических странах», «Давайте подсчитаем, что сделал Джо, чтобы Россия – «мировая заправочная станция с ядерным оружием» - снова стала великой», «Будущее за ними, а нам хана», - уверены они.

При этом некоторые участники дискуссии обратили внимание на то, что у России и США несопоставимые бюджеты на оборону - 41 млрд долларов против 715 млрд долларов. А также призвали не делать из России врага, так как она может стать союзником США против Китая.