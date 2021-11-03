Молдавия судорожно пытается найти выход из газового кризиса

«Этот долг, который образовался, в том числе в результате решений „Газпрома“, и всем понятно, что его не может оплачивать ни правительство Молдавии, ни компания „Молдовагаз“. Этот вопрос может быть решен только в международном арбитражном суде», — заявила Гаврилица в интервью с румынским телеканалом PRO TV.