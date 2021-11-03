В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Молдавия судорожно пытается найти выход из газового кризиса

Ura.Ruиещё 9
55 минут назад

Власти Молдавии не собираются закрывать долг непризнанной Приднестровской республики компании «Газпром», вопрос его погашения может решатся только в международном арбитражном суде. Об этом заявила в среду премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Молдавия судорожно пытается найти выход из газового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот долг, который образовался, в том числе в результате решений „Газпрома“, и всем понятно, что его не может оплачивать ни правительство Молдавии, ни компания „Молдовагаз“. Этот вопрос может быть решен только в международном арбитражном суде», — заявила Гаврилица в интервью с румынским телеканалом PRO TV.

По ее словам, приднестровский долг составляет 7,5 миллиард долларов. Приднестровье потребляет больший объем газа, чем Молдавия, используя его в целях производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая снабжает республику электроэнергией. Премьер Молдавии пояснила, что страна платит за эти расходы, однако деньги используются по усмотрению администрации Приднестровья.

Молдавия захотела пересмотра контракта с «Газпромом»

Между молдавскими и российскими властями состоялись переговоры по транзиту газа из РФ. Российская сторона предложила скидку 25%, но тогда Молдавия должна была пообещать вернуть накопившийся за прошлые годы долг. Эти переговоры закончились безрезультативно. Тогда власти Молдавии нашли альтернативу российскому газу и закупили один миллион кубометром газа у Польши. Эта закупка была пробной. Правительство Молдовы хотело проверить возможности импорта газа из альтернативных источников.

В мире,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители