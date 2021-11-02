«Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — пояснил дипломат.

Решение о передаче коллекции на Украину Шульгин назвал политически мотивированным. По его мнению, голландские судьи проигнорировали тот факт, что артефакты являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму .

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.