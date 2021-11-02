Меган Маркл решила баллотироваться в президенты США

Сводный брат герцогини Сассекской Томас Маркл заявил, что его сестра Меган обладает «решимостью и стремлением» баллотироваться в президенты США. По его мнению, она будет творить в Белом доме только «добрые дела». Томас не общается с Меган уже 10 лет, но пожелал своей амбициозной сестре удачи, сообщает телеканал «360».

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Как сообщило The Daily Mail, Томас Маркл подчеркнул, что Меган всегда добивалась своего, когда росла. Ранее предполагал что-то подобное королевский биограф Том Бауэр. По его мнению, если Меган Маркл действительно хочет начать президентскую кампанию, ей придется столкнуться со шквалом критики в свой адрес и научиться с ней мириться.

Бауэр также подчеркнул, что Меган должна стать командным игроком и собрать армию лояльных сотрудников. Но, судя по ее прошлым поступкам, с этим она испытывает определенные трудности. С королевским двором она ужиться не сумела. Кроме того, множество сотрудников ее офиса уволились. Значит, она не может удержать команду.

Тем не менее, по мнению королевского биографа, Меган Маркл обладает всеми качествами, необходимыми для сильного политика. У нее есть драйв, амбиции, уверенность в себе, убежденность и навыки публичных выступлений.