Пропавший в Чехии россиянин объяснил исчезновение полетом на Луну

Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого ранее в соцсетях сообщила его мать, заявил, что с ним все в порядке, отметив, что его не найдут. Об этом мужчина написал в ночь на 2 ноября на своей странице во ВКонтакте, сообщает РИА Новости.

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"Пришлось опять слетать на Луну без обратного билета... Я бессмертный", - заверил он.

Рыхтиков подчеркнул, что его мать знает, что с ним все в порядке, а после в довольно грубой форме объяснил, что искать его не нужно, поскольку поиски результатов не принесут.

Запись была опубликована около половины четвертого утра по московскому времени. За два часа до этого его мать выложила еще один пост в Facebook, в котором выразила благодарность журналистам и попросила всех, у кого есть информация о местонахождении ее сына, сообщить ей.

В воскресенье Рыхтикова написала в Facebook о том, что ее сын пропал в Чехии, где он учится в Нью-Йоркском университете Праги. Согласно ее словам, ранее молодого человека избили в Праге местные полицейские, но когда именно это произошло, женщина не сказала. Рыхтикова также заявила, что обращалась к уполномоченному по правам человека Чехии "на предмет дискриминации" и в посольство России.

В свою очередь в посольстве 1 ноября заявили, что ведут проверку касательно появившейся в СМИ информации о пропаже российского гражданина, однако заверили, что никто из родственников молодого человека в дипмиссию не обращался.

В аккаунте соцсети ВКонтакте и в Youtube самого Александра Рыхтикова 30 октября было опубликовано видео из клуба, где он поет в караоке. Вместе с тем в его Telegam-канале последний пост был выложен 29 октября.