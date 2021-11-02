США и Киев запутались в заявлениях о «российских танках у границы»

Американские издания заявили о переброске Россией танков к границам Украины, опубликовав в качестве доказательств спутниковые фотографии из Смоленской области. При этом Киев официально опроверг информацию о наращивании сил российской группировки в приграничных районах, пишет «Комсомольская правда».

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Военный корреспондент издания Виктор Баранец обратил внимание на то, что статьи о перемещении российских танков к украинским границам появились на страницах Politico и The Washington Post.

По информации изданий, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021», а в качестве доказательств приведены спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня в Смоленской области.

При этом в статьях не упоминается, что Смоленская область не граничит с Украиной и подчеркивается, что «размещение техники 1-й гвардейской танковой армии у Ельни явно отличается от стандартных тренировочных маршрутов».

В свою очередь 1 ноября Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российского военного присутствия возле украинской границы. При этом проходящие неподалеку от границ маневры российской военной техники на Украине назвали «плановыми мероприятиями».

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» прошли 10-16 сентября на полигонах двух стран. В Минобороны России подчеркивали, что учения носят «сугубо оборонительный характер». При этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный называл «Запад-2021» проявлением «агрессивных намерений».