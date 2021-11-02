В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.69
Войти в почту

США и Киев запутались в заявлениях о «российских танках у границы»

Алиса Селезнёва
1 час назад

Американские издания заявили о переброске Россией танков к границам Украины, опубликовав в качестве доказательств спутниковые фотографии из Смоленской области. При этом Киев официально опроверг информацию о наращивании сил российской группировки в приграничных районах, пишет «Комсомольская правда».

США и Киев запутались в заявлениях о «российских танках у границы»
Фото: ТАССТАСС

Военный корреспондент издания Виктор Баранец обратил внимание на то, что статьи о перемещении российских танков к украинским границам появились на страницах Politico и The Washington Post.

По информации изданий, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021», а в качестве доказательств приведены спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня в Смоленской области.

В США показали фото российских танков «на границе с Украиной»

При этом в статьях не упоминается, что Смоленская область не граничит с Украиной и подчеркивается, что «размещение техники 1-й гвардейской танковой армии у Ельни явно отличается от стандартных тренировочных маршрутов».

В свою очередь 1 ноября Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российского военного присутствия возле украинской границы. При этом проходящие неподалеку от границ маневры российской военной техники на Украине назвали «плановыми мероприятиями».

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» прошли 10-16 сентября на полигонах двух стран. В Минобороны России подчеркивали, что учения носят «сугубо оборонительный характер». При этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный называл «Запад-2021» проявлением «агрессивных намерений».

Всего в «Западе-2021» приняли участие около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков и до 15 кораблей.

В мире,Виктор Баранец,Министерство обороны,Комсомольская правда,Washington Post,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители