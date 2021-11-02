В Варшаве заявили о дискриминации поляков на Украине

Варшава обеспокоилась нарушением прав поляков на Украине. В частности, в минувшие выходные замглавы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сенк рассказал в парламенте о практике дискриминации в соседнем государстве. "Поляки на Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - сказал замминистра во время заседания комиссии по связям с поляками за рубежом. По его словам, трудности у поляков возникают по совокупности причин, - среди них он выделил как пандемию COVID-19 и экономическое положение Украины, так и субъективные - политические решения украинской власти. Под последним подразумевается, в частности, прославление украинских националистов, которые учинили Волынскую резню (признана геноцидом в Польше) и принятие ряда нормативно-правовых актов. Прежде всего, речь идет о законе 2017 года об образовании, который предусматривает переход обучения в школах на украинский язык. Громче и регулярнее всех из западных соседей реагировала Венгрия, которая даже призывала денонсировать подписанное с Киевом Соглашение об ассоциированном членстве в ЕС. Варшава тогда выступила против. В октябре 2017 года Украина и Польша подписали декларацию, которая гарантирует права польского нацменьшинства на Украине и украинского в Польше на обучение на родном языке. Сейчас же МИД Украины назвал оценку польского дипломата некорректной. "Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание", - удивились в Киеве. Там также призвали польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями сторон. Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты напомнили, что Польша раньше высказывала свое беспокойство положением этнических поляков, которых на Украине насчитывается около 110 тыс. человек. При этом, по словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, нынешнее выступление МИД замминистра можно считать знаковым, хотя и не подходящим под предъявление претензий с дипломатической точки зрения. "Действительно, в выступлении была выделена масса проблем. Как объективного характера - например, что польское меньшинство страдает от ухудшения качества жизни на Украине, от деградации системы госвласти и экономики. Украина как государство деградирует, и местные поляки естественно, тоже страдают от этого. Но было там и про то, что польская диаспора на Украине стремительно сокращается. А это связано с массовой выдачей "карты поляка". Получив ее, люди могут получать в Польше бесплатную медицинскую помощь, образование, и в целом часто там остаются. А в Варшаве хотели бы, чтобы украинские поляки приезжали массово работать в Польшу, но при этом оставались жить на Украине, потому что их рассматривают как потенциальный ресурс влияния. Хотя им не так просто воспользоваться", - сказал эксперт. В целом, эксперт считает, что в Польше замечают, что Украина даже формально все больше перестает походить на демократию. В результате проблема прав человека, включая поляков, выходит на первое место. По словам главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Польшу в целом очень беспокоят вопросы двух категорий - исторические и языковые. "Да, претензии не такие регулярные и острые, как у венгров и румын. Я думаю, что это в силу того, что у поляков отсутствует на территории Украины полноценная система образования, у них были только классы, группы, воскресные школы. Но вот почему эта критика вдруг прозвучала сегодня - вопрос интересный. Может быть, это эксцесс чиновника, который занимается этой проблемой и так доказывает свою полезность. Но я не исключаю, что в целом ухудшаются украинско-польские отношения. Ведь так и не наступила разрядка по историческим вопросам. И это несмотря на то, что президент Владимир Зеленский и его коллега много говорили о том, что стороны договорятся о том, как трактовать вопросы прошлого, прежде всего, ОУН-УПА (запрещена в России)", - сказал аналитик. Действительно, лишь в сентябре 2021 года польский премьер Матеуш Моравеций на совместной конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что Польша не откажется от обсуждений с Украиной спорных исторических вопросов, вроде Волынской резни, учиненной ее националистами в 1943 году. Глава правительства Польши тогда в целом выделил, что у двух стран много сложных тем, и Волынская резня - одна из незаживших ран его народа. Варшава считает, что сторонам вместе стоит добиваться исторической правды. При этом Моравецкий сказал, что исторические вопросы не должны разделять два государства и не отказался от поддержки суверенитета и целостности Украины. Боевики "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" под командованием Степана Бандеры в 1943 году организовали Волынскую резню - этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тыс. до 100 тыс. человек. До этого в Варшаве неоднократно возмущались героизацией бандеровцев. Так, в 2020 году Польша была крайне возмущена тем фактом, что в марше националистов принимали участие представители Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также Львовского областного совета. На здании КГГА был вывешен баннер с портретом Бандеры. Несовпадение взглядов на прошлое приводит даже к перманентной борьбе с памятниками в двух странах. При этом масла в огонь подливают и сами поляки, периодически действуя подчеркнуто резко. Например, в 2020 году на горе Монастир в Польше были уничтожены таблички с могилы членов УПА. Тогда Украина в ответ на разрушение памятников ввела запрет на проведение эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области, необходимых польскому Институту национальной памяти. Бортник также отметил, что Варшава могла активизировать деятельность по больным для Киева вопросам после того, как тот фактически поддержал Евросоюз в споре с Варшавой о верховенстве законов. Кроме того, есть у Украины и Польши торговые разногласия. Офицеров-Бельский видит, что по ряду моментов претензии поляков пересекаются с венгерскими. В частности, их интересы совпадают по вопросу о правах католиков-прихожан на Украине. "Хотя я особо о конкретных проблемах такого характера пока не слышал. Упоминается и проблема получения образования на польском языке, это тоже похоже на подход Венгрии. Их отношения плотные и тесные, и надеюсь, что у них есть общий взгляд на украинскую проблематику. Но я думаю это будет не объединение усилий, а просто синхронный процесс. Венгры после выступления польского дипломата могут активизироваться", - выразил мнение Офицеров-Бельский. Для Владимира Зеленского новое возможное обострение с Польшей может лишь сыграть на руку в плане его попыток поднять рейтинг, уверен Бортник. "Для Зеленского это, с одной стороны, проблемка, а другой дает ему в руки выгодное позиционирование. Он выглядит патриотом, который отстаивает свою культуру, язык, историю. Но все это осложняет международные дела. И с точки госстроительства это, безусловно, плохо. Хорошо только с точки зрения удержания власти. Разыгрывание "правой карты" внутри страны и конфликты со соседями, пусть даже с Польшей, Венгрией, Румынией - вполне выгодный сценарий", - заключает эксперт.