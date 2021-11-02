В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.80
Войти в почту

Начался суд по обвинению Медведчука в госизмене

Lenta.ru
1 час назад

В Печерском районном суде Киева начался первый процесс по обвинению лидера партии «Оппозиционной платформы — За Жизнь!» Виктора Медведчука в госизмене. Об этом сообщает «Страна.ua».

Начался суд по обвинению Медведчука в госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд должен приступить к рассмотрению обвинений о работе его компаний в Крыму. Перед началом заседания Медведчук не стал общаться с журналистами, заявив, что ответит на все вопросы по завершению сегодняшнего заседания. У здания суда собрались десятки однопартийцев Медведчука и его сторонников.

Виктор Медведчук с середины мая находится под домашним арестом. Его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, а также в содействии терроризму. Политику вменяют передачу российской разведке информации об украинском секретном военном подразделении и перерегистрацию месторождения в Крыму на российскую фирму.

Кроме того, во версии следствия, Медведчук в сговоре с высшими должностными лицами Украины создал препятствия для закупки угля из ЮАР и организовал схему поставок с неподконтрольных территорий Донбасса.

В мире,Виктор Медведчук,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители