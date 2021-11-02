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Британцы раскритиковали Бориса Джонсона за лицемерие

Газета.Ru
1 час назад

Британцы в Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за лицемерие при участии в климатическом саммите в Глазго, сообщает телеканал RT.

Британцы раскритиковали Бориса Джонсона за лицемерие
Фото: Jon Super/APJon Super/AP

Участвуя в 26-м климатическом саммите, Борис Джонсон заявил о необходимости сократить вредные выбросы в соответствии с Парижским соглашением, а после завершения саммита вернулся в Лондон на самолете.

В Twitter британцы раскритиковали Джонсона за лицемерие, отметив, что использование личных самолетов наносит значительный вред окружающей среде.

«Этот человек летал в Корнуолл. Чтобы уточнить: из Лондона в Корнуолл», — написал один из пользователей.

Расстояние между столицей Корнуолла, Труро, и Лондоном составляет около 400 километров. Пресс-секретарь Джонсона уточнил, что британский премьер пользуется самолетом для того, чтобы иметь возможность быстро перемещаться по стране.

«Климат — это так срочно, что всем необходимо пользоваться самолетами, чтобы добраться и обсудить это. Кого вы пытаетесь обмануть?», — пишет другой пользователь.

Ранее Грета Тунберг попросила мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла».

В мире,Грета Тунберг,Борис Джонсон,Russia Today,
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