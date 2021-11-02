Россия передала Никарагуа партию вакцины "Спутник V"

"Росарио Мурильо, вице-президент Никарагуа, поблагодарила Российскую Федерацию за переданную в дар партию вакцины "Спутник V", которая в понедельник в середине дня прибыла в нашу страну", - пишет сетевое издание. Первая партия этого препарата была передана в республику на безвозмездной основе в феврале текущего года.

К настоящему моменту в Никарагуа поставлено по 220 тыс. доз первого и второго компонентов "Спутника V", а также 3,68 млн доз препарата "Спутник Лайт". Помимо российских, в стране также используются кубинские Abdala и Soberana 02, препарат британско-шведской компании AstraZeneca и его индийский аналог Covishield, а также вакцины американской фирмы Moderna и американо-германского консорциума в составе Pfizer и BioNTech. По информации Министерства здравоохранения Никарагуа, свыше 2,9 млн граждан уже иммунизированы как минимум одной дозой, что соответствует 45,28% населения страны в возрасте от двух лет.