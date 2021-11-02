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Париж отложил введение санкций против Лондона

Газета.Ru
43 минуты назад

Париж не будет вводить санкции против Великобритании из-за «рыболовного спора» до переговоров с представителем Лондона Дэвидом Фростом, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на своей странице в Twitter.

Париж отложил введение санкций против Лондона
Фото: Virginia Mayo/APVirginia Mayo/AP

Он отметил, что пригласил переговорщика Великобритании с Евросоюзом Дэвида Фроста в Париж 4 ноября. По словам Бона, в ходе этой встречи стороны более подробно обсудят трудности в реализации соглашений между Евросоюзом и Соединенным Королевством.

«Для того чтобы диалог продолжился, меры, объявленные и подготовленные Францией, не будут применяться до этой встречи», — заверил госсекретарь при МИД Франции.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в распространенном заявлении, которое приводит ТАСС, отметил, что Лондон приветствует такое заявление Парижа.

Ранее в Великобритании предупредили Францию, что у нее есть всего 48 часов, чтобы отказаться от претензий по рыбной ловле в британских водах.

В мире,Дэвид Фрост,Борис Джонсон,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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