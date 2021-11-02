30 тыс. человек закрыли в Диснейленде из-за одного случая COVID-19. Видео

В минувшее воскресенье посетителей Диснейленда в Шанхае временно закрыли из-за информации об одном из отдыхающих, сдавшем положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Telegram -канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

Диснейленд был вынужден приостановить работу, а всех гостей парка развлечений задержали у входа для прохождения тестирования на COVID-19, после чего им было предписано соблюдать 12-дневный карантин. Сегодня стало известно, что по результатам тестирования не было выявлено ни одного случая заражения.