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Тысячи человек закрыли в «Диснейленде» из-за больной COVID

Мария Иванова
30 минут назад

Более 30 тыс. посетителей оказались заблокированы в шанхайском «Диснейленде» после того, как одна гостья сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Тысячи человек закрыли в «Диснейленде» из-за больной COVID
Фото: ReutersReuters

По данным газеты, это случилось в воскресенье, 31 октября. После сообщения о зараженной женщине посетителей начали задерживать у ворот парка и брать у них анализы на COVID-19. Также была остановлена станция метро, обслуживающая парк развлечений. Сам «Диснейленд» закрыли на 1 и 2 ноября.

WSJ назвала это следствием политики «нулевой терпимости» к вирусу, введенной правительством Китая. В стране действуют строгие меры по сдерживанию очагов коронавируса, несмотря на почти 80-процентный уровень вакцинации.

1 ноября власти Шанхая объявили, что результаты всех гостей, прошедших тестирование на вирус, оказались отрицательными. Однако им придется пройти повторную проверку через несколько дней.

Китай рассчитывает добиться нулевого показателя заражений к началу зимней Олимпиады, которая стартует в феврале 2022 году. Пока в стране регистрирует до ста новых случаев вируса в день.

В конце октября власти Пекина приостановили работу 23 организаций одного из районов, в том числе аптек, парикмахерских и других общественных мест за несоблюдение противоэпидемических мер. В другом районе из-за нескольких случаев заражения всех учеников местных школ и их учителей обязали проходить систематические тестирования на коронавирус.

В мире,Wall Street Journal,
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