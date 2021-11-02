Саакашвили из тюрьмы призвал к революции

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, арестованный 1 октября, призвал во вторник из тюрьмы в Рустави к «поствыборной революции», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он считает, что местные выборы в октябре выиграла оппозиция, хотя итоги голосования свидетельствуют о тотальной победе правящей «Грузинской мечты».
«Народ победил авторитаризм, сейчас нужна поствыборная революция, чтобы оформить итоги», – призвал Саакашвили.
По его словам, нужны перманентные акции протеста.
«Нужно мое освобождение, чтобы я полностью включился в борьбу», – заявил также осужденный на 6 лет бывший президент Грузии, голодающий со дня ареста.
Грузинская оппозиция призвала Саакашвили прекратить голодовку ради войны с Россией.
Оппозиция во вторник проводит акции протеста в Батуми и Рустави.