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Саакашвили из тюрьмы призвал к революции

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
36 минут назад

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, арестованный 1 октября, призвал во вторник из тюрьмы в Рустави к «поствыборной революции», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили из тюрьмы призвал к революции
Фото: ReutersReuters

Он считает, что местные выборы в октябре выиграла оппозиция, хотя итоги голосования свидетельствуют о тотальной победе правящей «Грузинской мечты».

«Народ победил авторитаризм, сейчас нужна поствыборная революция, чтобы оформить итоги», – призвал Саакашвили.

Саакашвили отказался от встречи с врачами консилиума

По его словам, нужны перманентные акции протеста.

«Нужно мое освобождение, чтобы я полностью включился в борьбу», – заявил также осужденный на 6 лет бывший президент Грузии, голодающий со дня ареста.

Грузинская оппозиция призвала Саакашвили прекратить голодовку ради войны с Россией.

Оппозиция во вторник проводит акции протеста в Батуми и Рустави.

В мире,Михаил Саакашвили,Деловая газета "Взгляд",
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