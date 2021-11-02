В Латвии обвинили русских в распространении COVID

В Латвии обвинили русскоговорящее население в распространении коронавирусной инфекции. Как сообщает издание rus.lsm со ссылкой на старшего пульмонолога рижской больницы Страдиня Зайга Карвале, четверо из пяти инфицированных в госпиталях — разговаривают на русском языке.

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«У нас ощущение, что эта группа пациентов не такие, которые против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию. С ними недостаточно, может, говорили», — отметила врач.

В свою очередь, в латвийских СМИ «подхватили» данную цитату. В частности, семейный врач Андрис Бауманис в интервью журналу Ir заявил, что в ближайшее время страну ждет множество смертей, а умирать будут в основном «непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста».

«Цинично, но это окажет положительный эффект на социальный бюджет, потому что каждый умерший его разгружает», — заявил Бауманис.

При этом врач заявил, что в его практике большинство невакцинированных пациентов старше 60 лет — русскоязычные люди, «которые очень ждали вакцины «Спутник» и живут в совершенно ином информационном пространстве».