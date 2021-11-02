Украина оказалась в шаге от катастрофы после ссоры с Россией

После ссоры с Россией и Белоруссией Украина вынуждена «клянчить» энергоресурсы и находится в шаге от энергетической катастрофы. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Вадим Рабинович.

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По словам парламентария, в энергетической сфере страны наблюдается «начало конца».

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«Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения. Напомню, вы "слезли" с российской нефтяной и газовой иглы, с российской электрической иглы, вы поссорились с Белоруссией, и теперь ничего не остается, как клянчить энергоресурсы и при этом удивляться, почему нам никто ничего не дает», - заявил он на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций.

При этом депутат констатировал, что Литва и Молдавия, которые советовали Украине не брать у России газ и электричество, «сами все закупили, поскольку речь идет об их народах».

«А украинцам что остается? Терпеть и мерзнуть?» - поинтересовался Вадим Рабинович.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) потребовала от руководства страны признать, что в энергетике начался кризис «уровня чрезвычайной ситуации», и принять срочные меры для борьбы с ним. ФРУ назвали текущий уровень цен на энергоносители «убийственным» для украинской промышленности. По оценкам организации, в октябре из-за рекордно высокой стоимости газа убыточными станут 91% украинских компаний, в себестоимости продукции которых доля газа превышает семь процентов. В ноябре их количество может дойти до «катастрофических» 96%.