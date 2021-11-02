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Россия и Китай призывают ООН снять санкции с КНДР

Газета.Ru
43 минуты назад

Россия и Китай призвали Совет Безопасности ООН к ослаблению санкций в отношении КНДР, возобновив попытку 2019 года снять запрет на экспорт Северной Кореей морепродуктов и текстиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на новый проект резолюции.

Россия и Китай призывают ООН снять санкции с КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санкции в отношении Пхеньяна были введены в 2006 в связи с его ядерной программой и программой по разработке баллистических ракет

Отмечается, что российские и китайские политики также пытаются снять ограничения на импорт очищенной нефти в КНДР. Согласно резолюции, Пекин и Москва предложили Совбезу ООН отказаться от действующих санкций «с целью повышения уровня жизни гражданского населения» в северокорейском государстве.

Проект резолюции также включает в себя другие меры, предложенные российской и китайской сторонами почти два года назад, в том числе снятие запрета на работу граждан КНДР за рубежом и освобождение от санкций проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества.

В июне этого года президент США Джо Байден продлил действие санкций против КНДР. Причиной стала дестабилизация ситуации на Корейском полуострове. В подписанном Байденом уведомлении отмечалось, что на Корейском полуострове сохраняются риски распространения ядерных материалов. Также американский лидер заявил, что действия и политика властей Северной Кореи все еще представляют угрозу нацбезопасности, экономике и внешней политике Соединенных Штатов.

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