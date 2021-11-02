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В Евросоюзе заявили о перезапуске отношений с Россией

Елена Прошина
36 минут назад

Италия будет поддерживать Россию и попытается изменить ее отношения с другими странами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на посла Италии в РФ Джорджо Стараче.

В Евросоюзе заявили о перезапуске отношений с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что Москва приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО, а также работу структур альянса на своей территории. Дипломат выразил уверенность в том, что важно прилагать усилия к перезапуску «конструктивного диалога», способного принести выгоду всем.

«Это касается масштабных глобальных вызовов — здравоохранения, борьбы с изменением климата и энергетического перехода», — заявил Стараче. Также он затронул такие проблемные территории, как Ливия и Афганистан, где без поддержки России уладить конфликты будет крайне проблематично.

«Это касается также тех действий, которые международное сообщество обязано предпринять в кризисных регионах, например, в Ливии и Афганистане. Невозможно рассчитывать на достижение положительных результатов по этим вопросам без сотрудничества с Москвой», — отметил дипломат.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России приостановить работу постпредства при альянсе «не способствует диалогу и взаимопониманию». По его словам, Североатлантический альянс готов продолжению диалога с Москвой, в том числе посредством Совета Россия-НАТО.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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