ЕС попросил Россию расследовать торговлю COVID-сертификатами

Брюссель ожидает от стран, от которых поступала информация о фальсификации документов о вакцинации от коронавируса, реакции в соответствии с законодательством соответствующей страны, сообщает РБК со ссылкой на представительство ЕС в России.

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Там отметили, что Евросоюз продолжит внимательно следить за данным вопросом — в случае необходимости будут предприняты соответствующие меры. Также представители ЕС добавили, что при возникновении подозрения на мошенничество, Брюссель ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили об объявлениях на русском языке с предложением купить цифровой сертификат о получении вакцины от COVID-19, которая одобрена на территории Европы. Речь идет о вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Мошенники обещают занести информацию в базы через одну из стран Восточной Европы. Стоимость услуги составляет $300.