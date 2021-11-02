"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Россия полностью переигрывает Киев на политическом поле, сообщает Риа Новости.
В эфире телеканала «Прямой» он привел в пример ситуацию в сфере энергетики. Так Турчинов прокомментировал возможную встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, [соратники Зеленского] считали, что 200 долларов — это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена "упала" — настолько, что вообще нет ресурса закупать», — заявил политик.
По его словам, Украина не обладает резервным топливом, которое могло бы обеспечить безопасность страны. Киев также «провалил закупку угля», — отметил Турчинов.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис и нынешняя власть не готова обеспечить население страны энергоресурсами. А бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что власти обманывают граждан, утверждая, что страна прекратила импорт газа из России и получает топливо из Европы.