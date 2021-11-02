"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Россия полностью переигрывает Киев на политическом поле, сообщает Риа Новости.

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В эфире телеканала «Прямой» он привел в пример ситуацию в сфере энергетики. Так Турчинов прокомментировал возможную встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, [соратники Зеленского] считали, что 200 долларов — это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена "упала" — настолько, что вообще нет ресурса закупать», — заявил политик.

По его словам, Украина не обладает резервным топливом, которое могло бы обеспечить безопасность страны. Киев также «провалил закупку угля», — отметил Турчинов.