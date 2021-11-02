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Завершено расследование ЧП с атомной подлодкой США

Елена Прошина
9 минут назад

Расследование инцидента с американской атомной подводной лодкой USS Connecticut завершено, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя 7-го флота Хейли Симс.

Завершено расследование ЧП с атомной подлодкой США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как удалось выяснить экспертам, объект, с которым 2 октября столкнулась АПЛ в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой. Симс отметила, что о горе прежде не было известно.

Как оказалось, военное судно произвело столкновение во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. В результате 11 членов экипажа получили ранения средней и легкой степени тяжести, подлодка отправлена на ремонт.

Теперь командующему 7-м флотом ВМС США предстоит определить порядок последующих действий из-за инцидента, не исключающий возможность привлечения к ответственности виновных.

Как сообщалось ранее, Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в водах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Connecticut — второй корабль проекта «Сивулф II». Это пятая субмарина во флоте США с таким названием. АПЛ названа в честь штата Коннектикут где и была построена.

В мире,Происшествия,МИД,РИА Новости,
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