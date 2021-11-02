Власти Латвии обвинили русских в распространении COVID-19

С начала осени в Латвии стали говорить о том, что большинство пациентов, заболевших COVID-19 — русскоязычные, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего пульмонолога рижской больницы Страдиню Зайге Кравале.

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«Четверо из пяти пациентов — русскоговорящие. У нас ощущение, что они не против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию», — сообщила врач.

Как считает депутат сейма Латвии от правящей партии «Национальный блок» Янис Иесалниекс, локдаун в стране введен из-за «советских колонистов», от чего страдают латышские дети. По словам семейного врача Андриса Бауманиса, умирать от коронавируса в основном будут русскоговорящие пенсионеры, что окажет положительный эффект на социальный бюджет.

Тем временем, недавно в Латвии прошли митинги против карантина и обязательной вакцинации — их организовали этнические латыши Алдис Гобземс и Айнар Шлесерс. С другой стороны, партии «Согласие» и «Русский союз Латвии», за которые голосует русскоязычный электорат, призывают своих сторонников прививаться.