В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.54
Войти в почту

МИД Украины: Москва игнорирует дипломатические шаги Киева

Елена Прошина
7 минут назад

Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а не силовые действия в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

МИД Украины: Москва игнорирует дипломатические шаги Киева
Фото: ТАССТАСС

По его словам, за семь лет жители Донбасса увидели «достаточно российских силовых действий, горя и разрухи».

«Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами», — заявил украинский дипломат.

Он отметил, что Киев призывает Москву прекратить мыслить категориями войны и ожидает добросовестного выполнения договоренностей в рамках «Нормандского формата», которые были достигнуты в декабре 2019 года в Париже.

«Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ», — подчеркнул Николенко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию на Донбассе и втянуть Москву в силовые действия. Он отметил, что Москва поддерживает урегулирование вопроса в рамках нормандского формата, но встреча ради встречи российской стороне не нужна.

В мире,Олег Николенко,Сергей Лавров,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители