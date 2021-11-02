МИД Украины: Москва игнорирует дипломатические шаги Киева

Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а не силовые действия в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

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По его словам, за семь лет жители Донбасса увидели «достаточно российских силовых действий, горя и разрухи».

«Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами», — заявил украинский дипломат.

Он отметил, что Киев призывает Москву прекратить мыслить категориями войны и ожидает добросовестного выполнения договоренностей в рамках «Нормандского формата», которые были достигнуты в декабре 2019 года в Париже.

«Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ», — подчеркнул Николенко.