Власти Латвии обвинили русских в распространении COVID-19

«Четверо из пяти пациентов — русскоговорящие. У нас ощущение, что они не против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию», — цитируют слова Страдини Зайги Кравале «Известия».

По мнению депутата сейма Латвии от правящей партии «Национальный блок» Яниса Иесалниекса, локдаун в стране введен из-за «советских колонистов», от чего страдают латышские дети. Семейный врач Андрис Бауманис заявил, что умирать в основном будут русскоговорящие пенсионеры, что, окажет положительный эффект на социальный бюджет, хоть это и звучит цинично.