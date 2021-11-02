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Власти Латвии обвинили русских в распространении COVID-19

Ura.Ru
21 минуту назад

Большая часть пациентов, заболевающих коронавирусом — русскоговорящие. Об этом заявила старший пульмонолог рижской больницы Страдиня Зайга Кравале.

Власти Латвии обвинили русских в распространении COVID-19
Фото: URA.RUURA.RU

«Четверо из пяти пациентов — русскоговорящие. У нас ощущение, что они не против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию», — цитируют слова Страдини Зайги Кравале «Известия».

По мнению депутата сейма Латвии от правящей партии «Национальный блок» Яниса Иесалниекса, локдаун в стране введен из-за «советских колонистов», от чего страдают латышские дети. Семейный врач Андрис Бауманис заявил, что умирать в основном будут русскоговорящие пенсионеры, что, окажет положительный эффект на социальный бюджет, хоть это и звучит цинично.

Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Латвию в зажиме неугодных СМИ в связи с запретом на вещание «Первого Балтийского канала». В Латвии свое решение объяснили рядом нарушений, который был выявлен в деятельности телеканала. В Латвии введен строгий локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает телеканал 360.
В мире,Мария Захарова,МИД,Телеканал "360° Подмосковье",газета "Известия",
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