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Кличко сообщил об отсутствии свободных коек в реанимациях Киева

Елена Прошина
17 минут назад

Реанимации в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены почти на 100%. Об этом сообщил в программе «Дежурный по стране» на телеканале «Украина 24» мэр города Виталий Кличко.

Кличко сообщил об отсутствии свободных коек в реанимациях Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он отметил, что Киев подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях. По словам Кличко, заполненность обычных койко-мест в Киеве составляет 70%, кровати, оснащенные доступом к кислороду, заняты почти на 80%. Всего же город располагает 5500 койко-местами для пациентов с COVID-19.

В целом ситуация в Киеве «тяжелая, но стабильная, однако мы пока, вероятно, не подошли к пиковым значения по заболеваемости, сложное положение может продлиться еще около месяца», подчеркнул Кличко.

«С кислородом в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы».

По данным Минздрава Украины на 1 ноября в стране зафиксировали 13 936 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 905 детей и 111 медработников, госпитализировали в больницу – 3 828 человек.

В мире,Минздрав РФ,
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