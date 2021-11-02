Кличко сообщил об отсутствии свободных коек в реанимациях Киева

Реанимации в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены почти на 100%. Об этом сообщил в программе «Дежурный по стране» на телеканале «Украина 24» мэр города Виталий Кличко.

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Также он отметил, что Киев подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях. По словам Кличко, заполненность обычных койко-мест в Киеве составляет 70%, кровати, оснащенные доступом к кислороду, заняты почти на 80%. Всего же город располагает 5500 койко-местами для пациентов с COVID-19.

В целом ситуация в Киеве «тяжелая, но стабильная, однако мы пока, вероятно, не подошли к пиковым значения по заболеваемости, сложное положение может продлиться еще около месяца», подчеркнул Кличко.

«С кислородом в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы».