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Тунберг употребила непечатное выражение в адрес более чем 120 лидеров стран

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
14 минут назад

Экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, использовав непечатное выражение.

Грета Тунберг нецензурно обругала мировых лидеров
Фото: ReutersReuters

Тунберг выступила перед сторонниками в шотландском Глазго, где проходит COP26. По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собраются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис», передает ТАСС.

Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен должно общество. Обращаясь к толпе, она использовала непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго. Тунберг заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».

Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

В мире,Грета Тунберг,ООН,ИТАР-ТАСС,
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