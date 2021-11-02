«Никто не вечен»: Елизавета II обратилась к саммиту ООН

"Многие надеются, что вы покинете эту конференцию как сообщество наций с настроем, желанием и планом реагирования на последствия изменения климата, с пониманием того, что время слов уже перешло ко времени действий. Конечно, не все из нас смогут воспользоваться плодами этих действий, никто из нас не будет жить вечно. Но мы это делаем не для нас, а для наших детей и детей наших детей, поэтому я желаю вам удачи в этом важном устремлении", - сказала Елизавета II.