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Украина ответила на заявления России о «втягивании Москвы в силовые действия»

Елена Прошина
52 минуты назад

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко призвал Кремль перестать мыслить категориями войны и добросовестно выполнять нормандские договоренности. В интервью изданию Hromadske, отвечая на заявления министра МИД России, он добавил, что Киев пытается втянуть Москву в дипломатический процесс, а не в силовые действия.

Украина ответила на заявления России о «втягивании Москвы в силовые действия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года», — приводятся в материале слова Николенко.

Киев готов к дальнейшей встречи в Нормандском формате без предпосылок, и надеется, что на нее согласится и Россия, отметил он.

«В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы и вооруженные провокации, предусмотренное дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года».

В мире,Олег Николаенко,МИД,
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