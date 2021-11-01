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Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"

Газета.Ruиещё 1
37 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Донбасс «двумя экологическими бомбами в центре Европы». Об этом он сообщл во время выступления на саммите по экологии в Глазго, передает ТАСС.

Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Планета получила две экобомбы в центре Европы — оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации, а на части Донбасса — затопление шахт, эрозия почв и нехватка питьевой воды», — сказал он.

По его словам, оба региона представляют угрозу для мира.

Ранее Зеленский приветствовал решение Апелляционного суда Амстердама по передаче «скифского золота» из крымских музеев украинской стороне, заявив, что после этого страна вернет себе и Крым.

Как сообщил журналистам представляющий интересы музеев Крыма адвокат Роб Мейер, данное решение суда можно обжаловать. Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма.

В мире,Владимир Зеленский,ИТАР-ТАСС,
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