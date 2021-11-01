Стали известны последние слова убитой Болдуином украинки

Стали известны последние слова операторки Галины Хатчинс, случайно застреленной Алеком Болдуином на съемках фильма «Раст». Согласно L.A. Times, она говорила о том, что происходящее — «совсем не хорошо».

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«Это нехорошо. Это совсем не хорошо», — сказала Хатчинс сразу после выстрела.

По информации издания, она ответила так режиссеру Джоэлу Соузу, который также был ранен Болдуином.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который, как выяснилось позднее, был заряжен боевым, а не холостым патроном. Болдуин попал в двух членов команды: 42-летнюю операторку Хатчинс и 48-летнего режиссера Соузу.