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Стали известны последние слова застреленной Болдуином операторки

Газета.Ru
11 минут назад

Стали известны последние слова операторки Галины Хатчинс, случайно застреленной Алеком Болдуином на съемках фильма «Раст». Согласно L.A. Times, она говорила о том, что происходящее — «совсем не хорошо».

Стали известны последние слова убитой Болдуином украинки
Фото: InstagramInstagram

«Это нехорошо. Это совсем не хорошо», — сказала Хатчинс сразу после выстрела.

По информации издания, она ответила так режиссеру Джоэлу Соузу, который также был ранен Болдуином.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который, как выяснилось позднее, был заряжен боевым, а не холостым патроном. Болдуин попал в двух членов команды: 42-летнюю операторку Хатчинс и 48-летнего режиссера Соузу.

Болдуин дал первое интервью после убийства оператора на съемках

Ранее Болдуин сообщил, что не намерен завершать съемки фильма «Раст».

В мире,Происшествия,Алек Болдуин,
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