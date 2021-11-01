Байден уснул во время саммита

Президент США Джо Байден уснул во время глобальной конференции ООН по климату.

На записи, опубликованной изданием The Telegraph, видно, что американский лидер не смог бороться со сном во время вступительных речей климатического форума COP26. Разрешить неловкую ситуацию удалось сотруднику аппарата президента США, подошедшему к нему с вопросом.

Это не первый раз, когда Байден засыпает на международных встречах и заседаниях.

К примеру, в августе он заснул во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Пока Беннет говорил, Байден поудобней устроился в своем кресле, сложил руки на животе, опустил голову и закрыл глаза.

Израильский премьер сделал вид, что не заметил произошедшего.