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Байден уснул во время саммита

Вероника Полынина
34 минуты назад

Президент США Джо Байден уснул во время глобальной конференции ООН по климату.

На записи, опубликованной изданием The Telegraph, видно, что американский лидер не смог бороться со сном во время вступительных речей климатического форума COP26. Разрешить неловкую ситуацию удалось сотруднику аппарата президента США, подошедшему к нему с вопросом.

Это не первый раз, когда Байден засыпает на международных встречах и заседаниях.

К примеру, в августе он заснул во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Пока Беннет говорил, Байден поудобней устроился в своем кресле, сложил руки на животе, опустил голову и закрыл глаза.

Израильский премьер сделал вид, что не заметил произошедшего.

Напомним, что во время президентской гонки в Америке Джо Байден получил от своего соперника Дональда Трампа прозвище «Сонный Джо» (Sleepy Joe) за то, что во время публичных мероприятий порой терял нить разговора или казался спящим.

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