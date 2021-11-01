Встреча в Глазго: о чем говорили Меркель и Зеленский

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход мирных переговоров, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений между Украиной и Германией», - написал Зеленский.