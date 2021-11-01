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Встреча в Глазго: о чем говорили Меркель и Зеленский

Елена Прошина
43 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время встречи в шотландском Глазго обсудили ситуацию в Донбассе и энергетический кризис в Европе. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Встреча в Глазго: о чем говорили Меркель и Зеленский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход мирных переговоров, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений между Украиной и Германией», - написал Зеленский.

Зеленский вместе с женой прибыл в Глазго для участия в климатическом саммите ООН COP26, сообщил Офис президента Украины.

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