В Молдавии открыли памятник русскому генералу

В молдавском городе Тараклия открыли памятник русскому генералу от инфантерии, ветерану Отечественной войны 1812 года, наместнику Бессарабии Ивану Инзову. Об этом сообщает портал Gagauzinfo.md.

Фото: Public Domain / Wikimedia Public Domain / Wikimedia

На церемонии открытия присутствовали представители Россотрудничества, консульства Болгарии в Молдавии, а также украинская и болгарская делегации.

Отмечается, что монумент городу подарила Ассоциация болгар мира. Его установили в сквере возле районного Дома культуры.