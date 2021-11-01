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В Молдавии открыли памятник русскому генералу

Lenta.ru
53 минуты назад

В молдавском городе Тараклия открыли памятник русскому генералу от инфантерии, ветерану Отечественной войны 1812 года, наместнику Бессарабии Ивану Инзову. Об этом сообщает портал Gagauzinfo.md.

В Молдавии открыли памятник русскому генералу
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

На церемонии открытия присутствовали представители Россотрудничества, консульства Болгарии в Молдавии, а также украинская и болгарская делегации.

Отмечается, что монумент городу подарила Ассоциация болгар мира. Его установили в сквере возле районного Дома культуры.

В 1818 году Иван Инзов был назначен главным попечителем и председателем Попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного края России, а в 1820-1823 годах исполнял функции полномочного наместника Бессарабской области Российской империи. Генерал прославился успешным развитием южных регионов страны, а также вниманием к проблеме болгарских и гагаузских беженцев, для которых он добился статуса колонистов.

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