В США учителя года обвиняют в насилии над детьми

Признанную во Флориде «Учителем года» Каролина Ли арестовали по обвинению в насилии над детьми. Ее подозревают в том, что она ударила несовершеннолетнюю ученицу, сообщает WPTV.

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По данным полиции, Ли спросила одну из своих учениц, почему та ей угрожала, на что получила ответ, что никаких угроз никогда не было. В ответ Ли потянулась через стол и ударила студентку ладонью. После этого, по словам пострадавшей, Ли начала ругаться, используя нецензурные выражения, и продолжала бить ее по голове, даже когда у девушки пошла кровь из носа.

Отмечается, что конфликт Каролины Ли с учениками начался в социальных сетях после сообщения о том, что та стала «Учителем года». Школьники заявили, что педагог использовала оскорбительные выражения в отношении темнокожих на уроках.

В настоящее время проводится расследование происшествия. Пока Ли отстранили от работы с несовершеннолетними.