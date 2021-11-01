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Турция может начать военную операцию в Сирии - СМИ

Елена Прошина
21 минуту назад

Турция может уже 2 ноября приступить к военной операции против курдско-арабских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Названа дата начала военной операции Турции в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что турецкая армия готова к нанесению удара по двум направлениям на севере Сирии: со стороны Аазаз и Тель-Абьяда. Также известно, что лояльные Анкаре сирийские боевики поддержат войсковые соединения Турции.

Ранее 29 октября стало известно, что артиллерия турецких вооруженных сил обстреляла поселения Айн Дакна и Бийлуния на севере сирийской провинции Алеппо. В ответ сирийская армия якобы активировала системы залпового огня и провела обстрел по позициям протурецких наемников.

"Армия Турции и контролируемые ими наемники в четверг вечером обстреляли снарядами и ракетами поселения Эйн Дакна и Бийлуния. Десятки <…> разорвались в этих населенных пунктах", — сообщало курдское агентство ANHA.

Дамаск в свою очередь осудил решение парламента Турции о продлении нахождения турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, отметив, что подобные шаги могут нарушить стабильность в регионе.

"Сирия решительно осуждает решение, принятое парламентом Турции несколько дней назад о продлении сроком на два года разрешения использовать вооруженные силы по решению президента Турции в Ираке и Сирии", - сказано в заявлении МИД САР.

В мире,Парламент Турции,МИД,РИА Новости,
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