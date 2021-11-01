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Бориса Джонсона назвали абсолютной катастрофой

Lenta.ru
25 минут назад

Британский политик, член парламента Великобритании Кэролайн Лукас высказалась о действиях премьер-министра страны Бориса Джонсона в решении проблемы пандемии коронавируса и изменения климата. Она назвала главу правительства абсолютной катастрофой. Своим мнение Лукас поделилась в интервью The Guardian.

Бориса Джонсона назвали абсолютной катастрофой
Фото: Christopher Furlong / ReutersChristopher Furlong / Reuters

По мнению Лукас, Джонсон стремится принимать популярные решения. В качестве примера политик привела ситуацию с пандемией в стране. По ее словам, премьер-министр якобы ждал до последнего, чтобы понять, как действовать в такой обстановке, так как боялся взять на себя лидерство. В итоге, отметила Лукас, в Великобритании зафиксировали одни из самых плохих показателей смертности от вируса среди западных стран.

Член парламента заявила, что подобная черта определяет подготовку Джонсона для решения проблемы изменения климата. «Во время кризисов, будь то коронавирус или климат, нужны лидеры, обладающие такими чертами как порядочность, последовательность и смелость — три слова, которые я бы не стал ассоциировать с Борисом Джонсоном», — отметила Лукас.

В июне 2021 года британское правительство во главе с Джонсоном обвинили в неэффективной политике в области охраны окружающей среды. В стране отметили самое большое истощение дикой природы среди стран «Большой семерки» (G7), добавив, что власти не выполняют обещаний по защите окружающей среды.

В мире,Борис Джонсон,The Guardian,
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