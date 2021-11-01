Бориса Джонсона назвали абсолютной катастрофой

Британский политик, член парламента Великобритании Кэролайн Лукас высказалась о действиях премьер-министра страны Бориса Джонсона в решении проблемы пандемии коронавируса и изменения климата. Она назвала главу правительства абсолютной катастрофой. Своим мнение Лукас поделилась в интервью The Guardian.

Фото: Christopher Furlong / Reuters Christopher Furlong / Reuters

По мнению Лукас, Джонсон стремится принимать популярные решения. В качестве примера политик привела ситуацию с пандемией в стране. По ее словам, премьер-министр якобы ждал до последнего, чтобы понять, как действовать в такой обстановке, так как боялся взять на себя лидерство. В итоге, отметила Лукас, в Великобритании зафиксировали одни из самых плохих показателей смертности от вируса среди западных стран.

Член парламента заявила, что подобная черта определяет подготовку Джонсона для решения проблемы изменения климата. «Во время кризисов, будь то коронавирус или климат, нужны лидеры, обладающие такими чертами как порядочность, последовательность и смелость — три слова, которые я бы не стал ассоциировать с Борисом Джонсоном», — отметила Лукас.