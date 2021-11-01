Главное за день: захват Украиной локомотивов РЖД и заявление Санду по газу

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Украина захватила десятки российских локомотивов

Украинские железнодорожники удерживают около двух десятков магистральных российских локомотивов. Об этом сообщают РИА Новости и портал Railway Supply.

Автор РИА Новости Валерий Михайлов заявил, что для РЖД временное отсутствие такого количества локомотивов «не является особо чувствительным», а для украинских железнодорожников, столкнувшихся с «катастрофической» нехваткой тягового состава, это «неплохое подспорье».

Railway Supply отмечает, что сотрудники компании «Укрзалізниця» (УЗ) не раз поднимали вопрос о том, что на украинских железнодорожных работает немало локомотивов РЖД. Фотографии таких локомотивов машинисты регулярно публикуют в соцсетях.

Санду выступила с заявлением о газовом кризисе с Москвой

Газовый кризис удалось преодолеть, страна будет и дальше получать российский газ по приемлемой для себя цене. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан. Я разговаривала со всеми, и все очень хотели нам помочь и сделали все, что могли. Самая большая проблема, конечно, цена, потому что мы с нашей стороны хотели получить цену, которую мы можем платить, которую наши люди могут платить, наши предприятия. Было и второе — это долги», — подчеркнула она.

Газ будет в Молдавии после 1 ноября, и это, как заявила Санду, «уже очень хорошо». При этом она признала, что ожидается рост тарифов, но он будет не таким большим, как если бы топливо покупалось по рыночной стоимости.

Лавров попал в неловкую ситуацию в Норвегии

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Норвегию встретился с министром иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт и попал в неловкую ситуацию. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

Хюитфельдт показала российскому коллеге семейную реликвию времен Второй мировой войны — шкатулку, которая досталась ей от деда, попавшего в плен с советскими солдатами. Глава норвежского МИД рассказала, что ее родственник научился говорить по-русски во время войны и даже читал стихи русских поэтов. Хюитфельдт передала шкатулку Лаврову, отметив, что она стоит у нее дома как драгоценное воспоминание.

«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства», — ответил Лавров, приняв жест Хюитфельдт за желание сделать подарок.

Власти Москвы заговорили об отказе от мигрантов

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев оценил дефицит рабочих на стройках столицы примерно в 40% и заявил о подготовке плана решения кадрового кризиса, который включает в себя отказ от трудовых мигрантов. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам Бочкарева сейчас в Москве наблюдается бум в строительной сфере, поэтому «не хватает ни рабочих, ни инженеров».

«Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25–30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», - пояснил он.

При этом заместитель мэра столицы подчеркнул, что на стройках сейчас не хватает около 80 тыс. трудовых мигрантов, уехавших из России из-за пандемии. При этом нехватку рабочих не удается возместить, несмотря на рост зарплат.

Три европейские страны остались без газа

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию были приостановлены из-за аварии на газопроводе в Болгарии. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Булгартрансгаз».

По данным компании, авария произошла около 3 часа утра в районе села Ветрино, ее причиной стал разрыв трубы газопровода.

«С 3.15 была автоматически приостановлена транспортировка природного газа в Румынию, а с 7.00 - в направлении Сербии и Венгрии», - отмечается в сообщении.

На месте аварии работают ремонтные группы, поставка газа в Румынию была частично восстановлена. Ожидается, что аварийный участок газопровода будет заменен в кратчайшие сроки.

Россияне останутся без популярных специй и соусов

Финская компания Paulig приняла решение остановить импорт в Россию специй, приправ и соусов под маркой Santa Maria. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо партнерам от гендиректора российского офиса Paulig Ольги Свечниковой. Факт прекращения поставок был подтвержден источником издания в одной из крупных торговых сетей.

Под маркой Santa Maria в России продавали специи, приправы для барбекю, блюда техасско-мексиканской, а также азиатской и индийской кухни.

В письме говорится, что до конца 2021 года продукцию Santa Maria выведут из страны. По словам корреспондента РБК, у ретейлеров продукция Santa Maria уже начала заканчиваться. В частности, в крупнейших торговых сетях и онлайн-магазинах исчез мексиканский соус гуакамоле этого бренда.

Врачи ковидных госпиталей заявили о желании уволиться

Врачи, работающие с больными COVID-19, пожаловались на усталость и эмоциональное выгорание, сообщает «Коммерсантъ». Согласно опросу, который провели в приложении «Справочник врача», значительная часть медиков из красных зон хотела бы уволиться, а многие не чувствуют поддержки со стороны начальства.

Среди врачей и медсестер, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, только 12,5% заявили, что все еще «полны сил» и «ходят на работу с интересом». Еще Более 58% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», а почти 30% — «идут на работу без интереса».

Как признались 27,7% врачей из ковидных отделений и почти 32% работающих с ними медсестер, они часто думают об увольнении или же «близки к этому». В «зеленой зоне» — среди тех, кто не сталкиваются напрямую с госпитализированными из-за коронавируса — об увольнении задумываются более 25% врачей и 17,2% медсестер.

Карпин: «Мы вызвали в сборную тех, кого считаем нужными»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об окончательном составе национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

«Мы вызвали тех, кого считаем нужными. Если нам надо будет, из молодежной сборной мы в любой момент можем кого-нибудь забрать.

Мы следим за всеми командами. Вчера, например, в матче «Химок» с «Уралом» следил за Глушаковым".

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены

Российский певец Прохор Шаляпин отказался возвращать четыре квартиры родителям Татьяны-Клаудии Дэвис. О намерении оставить себе подаренную покойной женой недвижимость он рассказал в прямом эфире с блогершей и предпринимательницей Леной Лениной в Instagram.

При жизни американская миллионерша оформила на Шаляпина жилье в Москве общей стоимостью 70 миллионов рублей.

«Не собираюсь никому ничего возвращать. Меня никто ни о чем не просил. Они обеспеченные люди. Таня оставила им хорошее наследство, и до старости они точно ни в чем нуждаться не будут», — пояснил артист.