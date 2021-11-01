Главное за день: захват Украиной локомотивов РЖД и заявление Санду по газу

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Украинские железнодорожники удерживают около двух десятков магистральных российских локомотивов. Об этом сообщают РИА Новости и портал Railway Supply.
Автор РИА Новости Валерий Михайлов заявил, что для РЖД временное отсутствие такого количества локомотивов «не является особо чувствительным», а для украинских железнодорожников, столкнувшихся с «катастрофической» нехваткой тягового состава, это «неплохое подспорье».
Railway Supply отмечает, что сотрудники компании «Укрзалізниця» (УЗ) не раз поднимали вопрос о том, что на украинских железнодорожных работает немало локомотивов РЖД. Фотографии таких локомотивов машинисты регулярно публикуют в соцсетях.
Газовый кризис удалось преодолеть, страна будет и дальше получать российский газ по приемлемой для себя цене. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила президент Молдавии Майя Санду.
«Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан. Я разговаривала со всеми, и все очень хотели нам помочь и сделали все, что могли. Самая большая проблема, конечно, цена, потому что мы с нашей стороны хотели получить цену, которую мы можем платить, которую наши люди могут платить, наши предприятия. Было и второе — это долги», — подчеркнула она.
Газ будет в Молдавии после 1 ноября, и это, как заявила Санду, «уже очень хорошо». При этом она признала, что ожидается рост тарифов, но он будет не таким большим, как если бы топливо покупалось по рыночной стоимости.
Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Норвегию встретился с министром иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт и попал в неловкую ситуацию. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.
Хюитфельдт показала российскому коллеге семейную реликвию времен Второй мировой войны — шкатулку, которая досталась ей от деда, попавшего в плен с советскими солдатами. Глава норвежского МИД рассказала, что ее родственник научился говорить по-русски во время войны и даже читал стихи русских поэтов. Хюитфельдт передала шкатулку Лаврову, отметив, что она стоит у нее дома как драгоценное воспоминание.
«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства», — ответил Лавров, приняв жест Хюитфельдт за желание сделать подарок.
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев оценил дефицит рабочих на стройках столицы примерно в 40% и заявил о подготовке плана решения кадрового кризиса, который включает в себя отказ от трудовых мигрантов. Об этом он рассказал в интервью РБК.
По словам Бочкарева сейчас в Москве наблюдается бум в строительной сфере, поэтому «не хватает ни рабочих, ни инженеров».
«Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25–30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», - пояснил он.
При этом заместитель мэра столицы подчеркнул, что на стройках сейчас не хватает около 80 тыс. трудовых мигрантов, уехавших из России из-за пандемии. При этом нехватку рабочих не удается возместить, несмотря на рост зарплат.
Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию были приостановлены из-за аварии на газопроводе в Болгарии. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Булгартрансгаз».
По данным компании, авария произошла около 3 часа утра в районе села Ветрино, ее причиной стал разрыв трубы газопровода.
«С 3.15 была автоматически приостановлена транспортировка природного газа в Румынию, а с 7.00 - в направлении Сербии и Венгрии», - отмечается в сообщении.
На месте аварии работают ремонтные группы, поставка газа в Румынию была частично восстановлена. Ожидается, что аварийный участок газопровода будет заменен в кратчайшие сроки.
Финская компания Paulig приняла решение остановить импорт в Россию специй, приправ и соусов под маркой Santa Maria. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо партнерам от гендиректора российского офиса Paulig Ольги Свечниковой. Факт прекращения поставок был подтвержден источником издания в одной из крупных торговых сетей.
Под маркой Santa Maria в России продавали специи, приправы для барбекю, блюда техасско-мексиканской, а также азиатской и индийской кухни.
В письме говорится, что до конца 2021 года продукцию Santa Maria выведут из страны. По словам корреспондента РБК, у ретейлеров продукция Santa Maria уже начала заканчиваться. В частности, в крупнейших торговых сетях и онлайн-магазинах исчез мексиканский соус гуакамоле этого бренда.
Врачи, работающие с больными COVID-19, пожаловались на усталость и эмоциональное выгорание, сообщает «Коммерсантъ». Согласно опросу, который провели в приложении «Справочник врача», значительная часть медиков из красных зон хотела бы уволиться, а многие не чувствуют поддержки со стороны начальства.
Среди врачей и медсестер, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, только 12,5% заявили, что все еще «полны сил» и «ходят на работу с интересом». Еще Более 58% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», а почти 30% — «идут на работу без интереса».
Как признались 27,7% врачей из ковидных отделений и почти 32% работающих с ними медсестер, они часто думают об увольнении или же «близки к этому». В «зеленой зоне» — среди тех, кто не сталкиваются напрямую с госпитализированными из-за коронавируса — об увольнении задумываются более 25% врачей и 17,2% медсестер.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об окончательном составе национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.
«Мы вызвали тех, кого считаем нужными. Если нам надо будет, из молодежной сборной мы в любой момент можем кого-нибудь забрать.
Мы следим за всеми командами. Вчера, например, в матче «Химок» с «Уралом» следил за Глушаковым".
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Российский певец Прохор Шаляпин отказался возвращать четыре квартиры родителям Татьяны-Клаудии Дэвис. О намерении оставить себе подаренную покойной женой недвижимость он рассказал в прямом эфире с блогершей и предпринимательницей Леной Лениной в Instagram.
При жизни американская миллионерша оформила на Шаляпина жилье в Москве общей стоимостью 70 миллионов рублей.
«Не собираюсь никому ничего возвращать. Меня никто ни о чем не просил. Они обеспеченные люди. Таня оставила им хорошее наследство, и до старости они точно ни в чем нуждаться не будут», — пояснил артист.
При этом, на другое имущество покойной жены Шаляпин претендовать не собирается, поскольку «не имеет на это никакого морального права».